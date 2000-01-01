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Великанов Косьма
Великанов Косьма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
21.12.1902
Пол
Мужской
Отец
Великанов Дмитрий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Великанов Дмитрий
Мать:
?
Смерть
21.12.1902
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