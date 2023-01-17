Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1737
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Денисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно