Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1737

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Денисович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Денисович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Денисович

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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