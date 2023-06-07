Лазарева Пелагея Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ефимия Леонтьева
Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917