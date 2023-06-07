Лазарева Пелагея Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Пелагея Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ефимия Леонтьева

Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лазарев Гаврила Леонович

Отец ребёнка: Лазарев Леонтий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Леонтий Петров

Смерть
После 1917
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