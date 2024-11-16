Фролов Поликарп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Фролов Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Фролова (Баландина) Ольга Андреевна
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Фролов Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Фролова (Баландина) Ольга Андреевна
Смерть
1919
предположительно на Чапанном восстании