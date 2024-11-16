Фролов Поликарп Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролов Поликарп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фролов Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Фролова (Баландина) Ольга Андреевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Фролова (Баландина) Ольга Андреевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Фролов Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Фролова (Баландина) Ольга Андреевна

Смерть
1919
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
предположительно на Чапанном восстании

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