Сахневич Александр Владимирович
Место рожденияс.Софиевка, Каховский район
Дата рождения15.02.1958
Дата смерти09.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958
с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
09.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза
Рождение ребёнка
15.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Пенза
Смерть
09.05.2018
Пенза