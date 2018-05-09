Сахневич Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахневич Александр Владимирович

Место рождения

с.Софиевка, Каховский район

Дата рождения

15.02.1958

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958

Отец: Сахневич Владимир Семенович

Мать: Сахневич Антонина Фроловна

с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
09.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза
Рождение ребёнка
15.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза
Смерть
09.05.2018
Пенза
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