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Чаданов Константин Сергеевич

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Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1991

Отец: Чаданов Сергей Николаевич

Мать: Чаданова Зоя

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.10.2014

Сын: Чаданов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Чаданова Евгения Юрьевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.10.2019

Сын: Чаданов Захар Константинович

Мать ребёнка: Чаданова Евгения Юрьевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаданова Евгения Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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