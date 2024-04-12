Чаданов Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1991
Отец: Чаданов Сергей Николаевич
Мать: Чаданова Зоя
Рождение ребёнка
12.10.2014
Сын: Чаданов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Чаданова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
03.10.2019
Сын: Чаданов Захар Константинович
Мать ребёнка: Чаданова Евгения Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаданова Евгения Юрьевна
Место жительства
Неизвестно