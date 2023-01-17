Воронин Артем Иванович
Место рождения
Дата рождения30.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1989
Отец: Воронин Иван Иванович
Мать: Воронина Анна Павловна
Бракосочетание
30.04.2008
Рождение ребёнка
15.07.2008
Дочь: Воронина Сарра Артемовна
Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.2009
Сын: Воронин Тимофей Артемович
Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.2012
Дочь: Воронина Варвара Артемовна
Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
02.05.2015
Дочь: Воронина Светлана Артемовна
Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна