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Воронин Артем Иванович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1989

Отец: Воронин Иван Иванович

Мать: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.04.2008

Жена: Воронина Мария Алексеевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.07.2008

Дочь: Воронина Сарра Артемовна

Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.07.2009

Сын: Воронин Тимофей Артемович

Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.07.2012

Дочь: Воронина Варвара Артемовна

Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.2015

Дочь: Воронина Светлана Артемовна

Мать ребёнка: Воронина Мария Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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