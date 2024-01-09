Козюкевич (Збаровская) Людвика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козюкевич (Збаровская) Людвика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

24.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Констанция Устиновна

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Козюкевич Устин Устинович

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Козловская Ядвига Устиновна

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Рождение ребёнка
07.12.1879

Сын: Козюкевич Иосиф Устинович

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Бужинская Каролина Устиновна

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Козюкевич Юлиан Устинович

Отец ребёнка: Козюкевич Устин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козюкевич Устин

Смерть
24.02.1885
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