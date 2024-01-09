Козюкевич (Збаровская) Людвика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти24.02.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Констанция Устиновна
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Козюкевич Устин Устинович
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Козловская Ядвига Устиновна
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Рождение ребёнка
07.12.1879
Сын: Козюкевич Иосиф Устинович
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Бужинская Каролина Устиновна
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Козюкевич Юлиан Устинович
Отец ребёнка: Козюкевич Устин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козюкевич Устин
Смерть
24.02.1885