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Давлетша Зиганшин

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Зиганша Бикбовов

Мать: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мухамедьян Давлетшин

Мать ребёнка: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мафтуха Давлетшина

Мать ребёнка: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ахмедьян Давлетшин

Мать ребёнка: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мухаметсадык Давлетшович

Мать ребёнка: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сулейман Давлетшович

Мать ребёнка: ?

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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