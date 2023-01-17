Давлетша Зиганшин
Место рождения
Дата рождения1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Зиганша Бикбовов
Мать: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мухамедьян Давлетшин
Мать ребёнка: Шамсизигана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мафтуха Давлетшина
Мать ребёнка: Шамсизигана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ахмедьян Давлетшин
Мать ребёнка: Шамсизигана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шамсизигана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сулейман Давлетшович
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно