Кадочникова (Кадочникова) Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кадочников Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Кадочников Терентий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Терентьевна
Отец ребёнка: Кадочников Терентий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Кадочников Терентий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фекла Терентьевна
Отец ребёнка: Кадочников Терентий
Смерть
Неизвестно