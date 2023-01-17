Кадочникова (Кадочникова) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кадочников Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Кадочников Терентий

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Терентьевна

Отец ребёнка: Кадочников Терентий

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Кадочников Терентий

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фекла Терентьевна

Отец ребёнка: Кадочников Терентий

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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