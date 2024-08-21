Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

11.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980

Отец: Фесько Василий

Мать: Фесько (Сушко) Надежда

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Шибанов Василий Валерьевич

Бракосочетание
17.01.1998

Муж: Шибанов Василий Валерьевич

Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Шибанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шибанов Василий Валерьевич

Черёмушкинский роддом
Бракосочетание
24.03.2007

Муж: Рахишаев Алексей

Рождение ребёнка
28.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахишаев Алексей

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