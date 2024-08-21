Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения11.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980
Отец: Фесько Василий
Мать: Фесько (Сушко) Надежда
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1998
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Шибанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шибанов Василий Валерьевич
Черёмушкинский роддом
Бракосочетание
24.03.2007
Муж: Рахишаев Алексей
Рождение ребёнка
28.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахишаев Алексей