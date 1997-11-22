Губин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1920
Дата смерти22.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова (Карманова) Пелагея Павловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
22.11.1997