Губин Михаил Андреевич 20.09.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губин Михаил Андреевич

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

22.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова (Карманова) Пелагея Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
22.11.1997

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