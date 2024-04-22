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Кокорин Афанасий Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кокорин Григорий Калинин

Мать: Кокорина Ирина Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.05.1885 ст.

Сын: Кокорин Александр Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Евгения Михайлова

Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.

Дочь: Кокорина Любовь Афанасьева

Мать ребёнка: Кокорина Евгения Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Евгения Михайлова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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