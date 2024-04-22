Кокорин Афанасий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кокорин Григорий Калинин
Мать: Кокорина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
09.05.1885 ст.
Сын: Кокорин Александр Афанасьев
Мать ребёнка: Кокорина Евгения Михайлова
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.
Дочь: Кокорина Любовь Афанасьева
Мать ребёнка: Кокорина Евгения Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно