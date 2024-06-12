Пучков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
28.03.2014
Дочь: Пучкова Полина Андреевна
Мать ребёнка: Пучкова Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
14.06.2016
Дочь: Пучкова Арина Андреевна
Мать ребёнка: Пучкова Ольга Леонидовна