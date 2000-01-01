Траченко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Траченко Михаил Фролович

Мать: Траченко Мария

Смерть
1940
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