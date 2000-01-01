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Рублёв Иван Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Рублёв Филип Григорьевич

Мать: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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