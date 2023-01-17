Тюленёв Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
19.01.1900 ст.
Жена: Тюленёва Анна Васильевна
В метрике записано, что на момент свадьбы был уволенным в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.
Дочь: Тюленёва Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна
Умерла в младенческом возрасте
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.
Дочь: Решетникова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Назарова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно