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Тюленёв Александр Николаевич

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Место рождения

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Тюленёв Николай Афонасьевич

Мать: Тюленёва Харитинья Андреевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
19.01.1900 ст.

Жена: Тюленёва Анна Васильевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
В метрике записано, что на момент свадьбы был уволенным в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.

Дочь: Тюленёва Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла в младенческом возрасте
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.

Дочь: Решетникова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Назарова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тюленёва Анна Васильевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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