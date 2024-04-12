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Шестаков Архип Леонтьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

06.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кряквин Леонтий Васильевич

Мать: Кряквина Ксения Казначеева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шестаков Андрей Архипович

Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кряквин Федор Архипович

Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Архиповна

Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Тит Архипович

Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шестаков Никита Архипович

Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Анна Меркуловна

Смерть
06.03.1862
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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