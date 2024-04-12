Шестаков Архип Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти06.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шестаков Андрей Архипович
Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Архиповна
Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шестаков Никита Архипович
Мать ребёнка: Кряквина Анна Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряквина Анна Меркуловна
Смерть
06.03.1862