Тюрина (Орлова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Орлова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1974

Отец: не указан

Мать: Орлова Татьяна Михайловна

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