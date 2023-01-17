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Шеметов Василий Егорович

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Место рождения

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.04.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шеметов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Шеметова Пелагея Александровна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
19.01.1901 ст.

Жена: Шеметова Екатерина Васильевна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Шеметов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина Васильевна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Шеметов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина Васильевна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
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