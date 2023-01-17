Шеметов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения04.04.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Шеметова Пелагея Александровна
Бракосочетание
19.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Шеметов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Шеметов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно