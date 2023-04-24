Апанасевич Мария Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти22.11.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Апанасевич Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плакса Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибут Елена Алексеена
Отец ребёнка: Шибут Алексей Давыдович
Рождение ребёнка
08.04.1924
Дочь: Шибут Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шибут Алексей Давыдович
Рождение ребёнка
04.04.1934
Отец ребёнка: Плакса Пётр Николаевич
Смерть
22.11.1990