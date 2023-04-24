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Апанасевич Мария Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

22.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Апанасевич Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плакса Павел Петрович

Отец ребёнка: Плакса Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плакса Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Елена Алексеена

Отец ребёнка: Шибут Алексей Давыдович

Рождение ребёнка
08.04.1924

Дочь: Шибут Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шибут Алексей Давыдович

Рождение ребёнка
04.04.1934

Сын: Плакса Николай Петрович

Отец ребёнка: Плакса Пётр Николаевич

Смерть
22.11.1990

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