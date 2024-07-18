(Мочульская Микульская) Крестина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мочульская Микульская) Крестина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

До 1720

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Мочульский Александр

Мать: (Станова Мочульская) Ефросиния

Рождение ребёнка
До 1700

Дочь: (Микульская) Анна Даниилова

Отец ребёнка: Микульский Даниил

Рождение ребёнка
До 1700

Дочь: (Микульская Якубовская) Елена Даниилова

Отец ребёнка: Микульский Даниил

Рождение ребёнка
До 1700

Дочь: (Микульская Куровская) Александра Даниилова

Отец ребёнка: Микульский Даниил

Смерть
До 1720

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