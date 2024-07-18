(Мочульская Микульская) Крестина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиДо 1720
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Рождение ребёнка
До 1700
Дочь: (Микульская) Анна Даниилова
Отец ребёнка: Микульский Даниил
Рождение ребёнка
До 1700
Дочь: (Микульская Якубовская) Елена Даниилова
Отец ребёнка: Микульский Даниил
Рождение ребёнка
До 1700
Дочь: (Микульская Куровская) Александра Даниилова
Отец ребёнка: Микульский Даниил
Смерть
До 1720