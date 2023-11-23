Любовь Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Восторгов Евлампий Михайлов
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Восторгова) Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Восторгов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Восторгов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Восторгов Василий Михайлов
Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно