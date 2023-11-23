Любовь Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Восторгов Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Восторгов Евлампий Михайлов

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Восторгова) Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1860

Сын: Восторгов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Восторгов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1866

Сын: Восторгов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Восторгов Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно

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