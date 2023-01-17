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Клинцов Сергей Владимирович

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Место рождения

Шульгино, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973

Отец: Клинцов Владимир Сергеевич

Мать: Клинцова Галина Павловна

Шульгино, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 25.12.1973
Шульгино, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.2008

Дочь: Клинцова Фрея Сергеевна

Мать ребёнка: Аблакатова Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
место рождения: улица Широкая, дом 10. время рождения 23:10
Рождение ребёнка
26.08.2011

Сын: Клинцов Радомир Сергеевич

Мать ребёнка: Аблакатова Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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