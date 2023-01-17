Клинцов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973
Место жительства
С 25.12.1973
Рождение ребёнка
07.01.2008
Дочь: Клинцова Фрея Сергеевна
Мать ребёнка: Аблакатова Елена Александровна
место рождения: улица Широкая, дом 10. время рождения 23:10
Рождение ребёнка
26.08.2011
Сын: Клинцов Радомир Сергеевич
Мать ребёнка: Аблакатова Елена Александровна