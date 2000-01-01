Меркушева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: Меркушев Виктор

Мать: Меркушева Тамара Ивановна

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