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Шамов Климент Иванович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шамов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1860

Сын: Шамов Родион Климентович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шамов Мирон Климентьевич

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шамов Климент Климентьевич

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Матрёна Климентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Надежда Климентьевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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