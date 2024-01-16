Шамов Климент Иванович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Шамов Иван Яковлевич
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шамов Климент Климентьевич
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрёна Климентьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Надежда Климентьевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно