Суринских Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Аромашевское сельское поселение: 14.01.1975 года решением бюро райкома КПСС был возведен памятник советским солдатам- аромашевцам, ушедшим и не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны 19... Показать все
Смерть
1942