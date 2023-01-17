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Суринских Иван Алексеевич

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Место рождения

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Аромашевское сельское поселение: 14.01.1975 года решением бюро райкома КПСС был возведен памятник советским солдатам- аромашевцам, ушедшим и не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны 19... Показать все
Смерть
1942
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