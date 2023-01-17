Шуракова Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1970
Рождение ребёнка
16.10.1990
Дочь: Гудемнюк Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Гудемнюк Семен Васильевич
Рахов, Закарпатська область
Рождение ребёнка
12.03.1994
Сын: Гудемнюк Александр Семенович
Отец ребёнка: Гудемнюк Семен Васильевич
Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно