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Шуракова Елена Николаевна

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Место рождения

Бурковщина, Павинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1970

Отец: Шураков Николай Иванович

Мать: Комарова Любовь Николаевна

Бурковщина, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.10.1990

Дочь: Гудемнюк Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Гудемнюк Семен Васильевич

Рахов, Закарпатська область
Рождение ребёнка
12.03.1994

Сын: Гудемнюк Александр Семенович

Отец ребёнка: Гудемнюк Семен Васильевич

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудемнюк Семен Васильевич

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