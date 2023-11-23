Иоанн Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
свяшенник
Рождение ребёнка
1721
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно