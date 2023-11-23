Иоанн Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Федоров

Иоанн Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
свяшенник
Рождение ребёнка
1721

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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