Иванов Петр Романович
Место рожденияг. Белореченск, Краснодарского края
Дата рождения04.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949
Отец: Иванов Роман Елисеевич
г. Белореченск, Краснодарского края
Бракосочетание
18.09.1974
Краснодар
Рождение ребёнка
21.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
04.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Рылеева, д. 234