Иванов Петр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Романович

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Место рождения

г. Белореченск, Краснодарского края

Дата рождения

04.09.1949

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949

Отец: Иванов Роман Елисеевич

Мать: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Бракосочетание
18.09.1974

Жена: Иванова Татьяна Владимировна

Краснодар
Рождение ребёнка
21.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
04.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Рылеева, д. 234
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