Бакунов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1926
Дата смерти17.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Рождение ребёнка
17.01.1956
Дочь: Пекачева (Бакунова) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Бакунова (Спиркова) Александра Александровна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.01.1957
Дочь: Бакунова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Бакунова (Спиркова) Александра Александровна
Смерть
17.08.1960