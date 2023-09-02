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Бакунов Виктор Иванович

Место рождения

Тимино, Вашкинский район, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1926

Дата смерти

17.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: Бакунов Иван Викторович

Мать: Бакунова (Кузнецова) Александра Леонтьевна

Тимино, Вашкинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1956

Дочь: Пекачева (Бакунова) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Бакунова (Спиркова) Александра Александровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.01.1957

Дочь: Бакунова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Бакунова (Спиркова) Александра Александровна

Смерть
17.08.1960

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