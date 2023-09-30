Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти12.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Виктор Галактионович
Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна
Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Фаина Галактионовна
Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Муравьев Константин Галактионович
Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович
Смерть
12.11.1984