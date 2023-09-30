Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Место рождения

Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

12.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Рябков Тимофей Анисимович

Мать: Рябкова Авдотья Федоровна

Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Виктор Галактионович

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Галактион Корнилович

Рождение ребёнка
28.11.1946

Дочь: Бусыгина (Муравьева ) (Муравьева) Анфиса Галактионовна

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Соболева (Муравьева ) (Муравьева) Полина Галактионовна

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Фаина Галактионовна

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Муравьев Константин Галактионович

Отец ребёнка: Муравьев Галактион Корнилович

Смерть
12.11.1984

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