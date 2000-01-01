Погасий (Лупач) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лупач Роман
Мать: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
27.10.1941
Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович
Киевская область с.Хоцьки хутор Раки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худалеева Галя (Анна) Васильевна
Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Киевская область с.Хоцьке хутор Раки