Погасий (Лупач) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погасий (Лупач) Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лупач Роман

Мать: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Погасий Петро Васильевич

Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович

Киевская область с.Хоцьки хутор Раки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худалеева Галя (Анна) Васильевна

Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Погасий Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погасий Василий Никифорович

Смерть
1990
Киевская область с.Хоцьке хутор Раки
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