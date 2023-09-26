Хахонин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС ?.01.1942 по ?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1939
Дочь: Ермилова Таисия Павловна
Мать ребёнка: Хахонина Матрена Михайловна
Пропал без вести (военное)
С ?.01.1942 по ?.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
С ?.01.1942 по ?.03.1942