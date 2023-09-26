Хахонин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахонин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С ?.01.1942 по ?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1939

Дочь: Ермилова Таисия Павловна

Мать ребёнка: Хахонина Матрена Михайловна

Пропал без вести (военное)
С ?.01.1942 по ?.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахонина Матрена Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
С ?.01.1942 по ?.03.1942
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