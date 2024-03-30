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Акельдова Лариса Алексеевна
Акельдова Лариса Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1960
Пол
Женский
Отец
Акельдов Алексей Федорович
1932 г.р.
Мать
Акельдова Елизавета Ивановна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1960
Отец:
Акельдов Алексей Федорович
Мать:
Акельдова Елизавета Ивановна
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