Тарас Дементьев 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарас Дементьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1782, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1855, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Фаддей Тарасов1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Фаддей Тарасов

Мать ребёнка: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1855
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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