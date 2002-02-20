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Акимкина Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2002

Отец: Акимкин Владимир Александрович.

Мать: Акимкина Ольга Алексеевна

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