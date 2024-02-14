Гарифэбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифэбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Закир

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Карим

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Мустафина) Шарифабану Халиулловна

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Смерть
Неизвестно

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