Гарифэбану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Закир
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Карим
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Мустафина) Шарифабану Халиулловна
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Смерть
Неизвестно