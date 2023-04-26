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Зарецкий Яков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирилюк (Гуцевич) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Яменка, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Мышленник (Гуцевич) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1916

Дочь: Зарецкая (Гуцевич) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
1973

Жена: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Яменка, Каменецкий район, Брестская область

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