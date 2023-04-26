Зарецкий Яков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирилюк (Гуцевич) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1910
Рождение ребёнка
02.03.1916
Дочь: Зарецкая (Гуцевич) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна
Бракосочетание
1973
Смерть
Неизвестно