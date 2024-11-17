Евдокия Кузьминична
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Егор ЕфимовичНеизвестно г.р.
Дети
Василий Егорович24.02.1881 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Ефимович
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно