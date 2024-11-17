Евдокия Кузьминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Кузьминична

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Егор ЕфимовичНеизвестно г.р.
Дети
Василий Егорович24.02.1881 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Ефимович

Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Ефимович

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/02bcb56e-d733-4f1a-9942-755eb9d5a133/329

Смерть
Неизвестно

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