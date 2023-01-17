Коваль Марья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коваль Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно