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Коваль Марья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Коваль Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Коваль Евмен Гаврилов

Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коваль Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Коваль Гаврила Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Гаврила Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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