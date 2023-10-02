Гильманов Ришат Кашфуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1092
Сын: Гильманов Расих Ришатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1988
Дочь: Гильманова Гульсина Ришатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.?
Дочь: Гаймалова Гузель Ришатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.?
Дочь: Рахматуллина Глюзя Ришатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно