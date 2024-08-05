Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Мать: Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Лебедева) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лебедев (?) Семион Дмитриевич
Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лебедев (?) Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно