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Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Мать: Степанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Лебедева) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лебедев (?) Семион Дмитриевич

Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лебедев (?) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лебедева (Никонова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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