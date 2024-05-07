Черепанов Иннокентий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1913 ст.
Метрические книги Верхоленского Воскресенского собора Верхоленского уезда (1911-1912 гг.) Архив ГА Иркутской области (ГАИО) Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Валентин Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Анатолий Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана