Черепанов Иннокентий Григорьевич 22.11.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепанов Иннокентий Григорьевич

Место рождения

Ремизова, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.11.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1913 ст.

Отец: Черепанов Григорий Степанович

Мать: Черепанова (Мальцева) Александра Митрофановна

Ремизова, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги Верхоленского Воскресенского собора Верхоленского уезда (1911-1912 гг.) Архив ГА Иркутской области (ГАИО) Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Валентин Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Анатолий Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

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