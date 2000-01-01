Блинов Прохорко Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Прохорко Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Данилко Авдеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668 ст.

Сын: Блинов Васка Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676 ст.

Сын: Блинов Родка Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1678 ст.

Сын: Блинов Федот Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678 ст.

Сын: Блинов Сергушка Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
Неизвестно
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