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Шушлебина Евдокия Илларионова

Место рождения

Бишкек

Дата рождения

28.07.1884 ст.

Дата смерти

02.12.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
28.07.1884 ст.

Отец: Шушлебин Илларион Яковлев

Мать: Шушлебина Марина Игнатиева

Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Смерть
02.12.1889 ст.
Пишпекского мещанина Илариона Яковлева Шушлебина дочь Евдокия, 5 лет, от угара во время сна

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