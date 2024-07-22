Шушлебина Евдокия Илларионова
Место рождения
Дата рождения28.07.1884 ст.
Дата смерти02.12.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
28.07.1884 ст.
Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Смерть
02.12.1889 ст.
Пишпекского мещанина Илариона Яковлева Шушлебина дочь Евдокия, 5 лет, от угара во время сна