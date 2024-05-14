Поваляев Алексей Николаевич
Место рождениягород Тушино, Московская область
Дата рождения20.08.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960
Отец: Поваляев Николай Тимофеевич
Мать: не указана
В августе 1960 Тушино вошло в состав Москвы
Рождение ребёнка
20.08.1985
Дочь: Труфанова (Поваляева) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Поваляева (Выборнова) Татьяна Владимировна
Москва, город федерального значения Москва