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Поваляев Алексей Николаевич

Место рождения

город Тушино, Московская область

Дата рождения

20.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960

Отец: Поваляев Николай Тимофеевич

Мать: не указана

В августе 1960 Тушино вошло в состав Москвы
Рождение ребёнка
20.08.1985

Дочь: Труфанова (Поваляева) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Поваляева (Выборнова) Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

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