Тарарин Евгений Викторович
Место рожденияKlyuchevka, Talas Region Kyrgyzstan
Дата рождения02.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1969
Klyuchevka, Talas Region Kyrgyzstan
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
12.04.1994
Сын: Тарарин Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Тарарина (Понкратова) Елена Александровна
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia