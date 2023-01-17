Сумпаков Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сумпаков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сумпаков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сумпаков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сумпаков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумпаков Ефим Никитин

Смерть
Неизвестно
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