Сумпаков Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сумпаков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сумпаков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Сумпаков Ефим Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно