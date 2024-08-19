Ričiks (Ričiks) Anastasija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ričiks (Ričiks) Anastasija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

04.05.1913

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

1853 г.р.
Около 1858 г.р.
1859 г.р.
Около 1873 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Iznokanovns Pēteris

Мать: Iznokanovna Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ričiks) Zuzanna Susanna

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ričika) Ieva

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ričika) Apolonija

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Бракосочетание
23.05.1848

Муж: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
13.08.1853

Сын: Ričiks Pāvils

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Ričiks Staņislavs

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
20.09.1859

Сын: Ričiks Felikss Feliks

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Valaine (Ričiks Ričika) Marianna

Отец ребёнка: Ričiks Ādams

Смерть
04.05.1913
Cilviču kapi
Похороны
Неизвестно

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