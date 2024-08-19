Ričiks (Ričiks) Anastasija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти04.05.1913
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Iznokanovns Pēteris
Мать: Iznokanovna Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ričiks) Zuzanna Susanna
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ričika) Ieva
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ričika) Apolonija
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Бракосочетание
23.05.1848
Муж: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
13.08.1853
Сын: Ričiks Pāvils
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Ričiks Staņislavs
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
20.09.1859
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Valaine (Ričiks Ričika) Marianna
Отец ребёнка: Ričiks Ādams
Смерть
04.05.1913
Cilviču kapi
Похороны
Неизвестно